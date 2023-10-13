«Только хлеб есть»: как сектор Газа выживает под обстрелом Израиля
Жители сектора Газа просят ООН обратить на них внимание
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Atia Darwish apaimages; 5-tv.ru
Гуманитарная катастрофа развернулась в анклаве — без крова остались почти 400 тысяч палестинцев.
Офицальное число погибших в секторе Газа превысило полторы тысячи человек. Больше шести тысяч ранены. Больницы на грани коллапса. Новых пациентов врачи принимать не могут — закончились и койки и медикаменты. Люди доведены до отчаяния. О том, как сейчас выживает осажденный анклав — передает наш корреспондент Ибрагим Исбаита.
Это человек, чья семья в результате израильских обстрелов лишилась всего. Люди доведены до отчаяния. У него разрушен дом, и он теперь живет с женой и детьми в школе.
«Мы просим обратить на нас внимание ООН и все международное сообщество. Мы, палестинцы, вынуждены бежать, бросить имущество. Мы жили в престижном районе, но начались обстрелы, и мы потеряли все, даже одежды нет. Только хлеб пока у нас есть», — рассказывает мужчина.
Разрушены 25 тысяч домов, без крова остались почти 400 тысяч палестинцев. У этих людей нет воды, газа, еды. Детям приходится спать в школах, в тесноте — на коврах, постеленных на пол, на сиденьях автомобилей. Или вообще на одеялах на траве, под открытым небом. В условиях полной антисанитарии. Но дети есть дети: даже в таком кошмаре они не могут не играть.
Возвращаться из школы некуда — дома разрушены. Уроки делают в наспех сооруженных родителями подобиях палаток. Но и в переполненных школах условия не намного лучше.
Дети с родителями часами ждут, когда привезут воду. Кроме бытовых проблем, у палестинских детей постоянный страх попасть под обстрел.
Из-за нехватки топлива по всему сектору Газа катастрофически заканчивается электричество. А без него не будут работать очистные сооружения. Тогда, предупреждают медики, по всему сектору Газа будет всплеск опасных инфекций.
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