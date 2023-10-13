Худшие опасения подтверждаются? Насколько безопасно россиянам отдыхать в Египте

Неподалеку расположены Израиль и сектор Газа — стоит ли отказываться от поездки ради собственной безопасности?

Египет на протяжении вот уже многих сезонов считается у россиян одним из самых «горячих» туристических направлений. Осенью в стране пирамид нет отбоя от гостей из всех возможных стран.

Октябрь 2023-го не стал исключением, но, в отличие от прошлых лет, отпуск в Египте в этом году может стать по-настоящему опасным из-за разворачивающегося военного конфликта между Израилем и сектором Газа, пишет издание KP.RU. Страна пирамид граничит с ними: примерно в 500 километрах от основной границы боевых действий в Египте расположены самые популярные курорты и туристические маршруты.

Не добавляет оптимизма и ситуация, при которой местные власти не дистанцируются от конфликта, лишь подогревая градус накала. Успокоить всех туристов из России поспешила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

По словам специалиста, Хургаду и Шарм-эш-Шейх от сектора Газа отделяют сотни километров, что позволяет туристическим бюро гарантировать безопасность своих клиентов. Сами «паломники» поднимать панику в соцсетях также не спешат, хоть и «позванивают» периодически в главные офисы агентств.

Одним из тревожных звоночков, все же позволяющим туристам задуматься, стало усиление охраны рядом с каждым из гостиничных комплексов. Число наемных сотрудников, отвечающих за безопасность иностранных гостей, увеличилось — но, что касается охраны, то в Египте и раньше уделяли этому особое внимание.

«Обстановка на египетских курортах спокойная, все туристы планово отдыхают. Туры в приграничную Табу мы не продаем, поэтому наших туристов там нет», — успокаивает Домостроева.

Некоторые эксперты подчеркивают: ситуация на границе с Египтом может измениться в один момент. Страна способна в одночасье стать зоной особой опасности, если боевики решат отодвинуть боевые действия от своих границ в сторону государства-соседа. Однако произойдет ли это на самом деле или ситуация так и останется неопределенной, не может предсказать никто.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет закрыл пункт пропуска из сектора Газа.