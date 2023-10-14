Захарова заявила об эскалации США конфликта на Ближнем Востоке

Захарова заявила, что США довели ситуацию на Ближнем Востоке до точки невозврата
Фото: Reuters / AMIR COHEN
Дипломат призвала Вашингтон ответить за его «злодеяния, провокации и инсценировки».
США довели палестино-израильский конфликт до предельной точки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на разрешение американского Госдепа своим госслужащим и их семьям покинуть Израиль в связи с «беспрецедентной ситуацией в области безопасности».
«Гарант безопасности в регионе довел безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства и объявили о начале военной операции.
В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. С обеих сторон — сотни погибших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путина назвал обострение палестино-израильского конфликта примером провала политики США на Ближнем Востоке.
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