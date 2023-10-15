В фильме «Покровские ворота» заметили киноляп с пиджаком Костика

В одном из эпизодов под чарующий голос Булата Окуджавы наряд героя внезапно меняется.

Комедию «Покровские ворота» режиссера Михаила Козакова по пьесе Леонида Зорина любят и с удовольствием пересматривают любители кино со всех уголков страны и сегодня. А настоящие фанаты выискивают все новые смыслы и, конечно, киноляпы. Однажды, например, обнаружилось, что головной убор из газеты на голове Хоботова склеен скотчем — а картина рассказывает о 1950-х, когда этот самый скотч, придуманный в США, до Союза еще не доехал.

Нашли внимательные зрители из редакции РБК Life еще один киноляп. На этот раз проблема в одежде героя Олега Меньшикова Костика. На 18-й минуте второй серии он приходит на свидание к работнице ЗАГСа Маргарите. На парне черная куртка с белым вязаным воротом и манжетами, на плече девушки тонкий ремешок от сумочки. В следующем кадре Костик уже идет по улице в классическом пиджаке и галстуке, а его спутница — без сумочки.

Разница между этими кадрами — всего несколько секунд. Кадры из к/ф «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982 г.

Стоит заметить, эта сцена — часть лирического отступления после момента бракосочетания Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича. Именно тогда произошла встреча Константина (в переводе с античного — «постоянный») и Риты. После ЗАГСа камера переносится на улицы Москвы, по которым ходят влюбленные, звучит голос Булата Окуджавы, «Часовые любви». Показаны пары разного возраста, нежность, объятия.

Пока звучит песня, происходит первое свидание Костика и Риты — парень легко перемахнул ограждение, потянулся поцеловать девушку, но та его остановила. В следующем кадре они уже смело целуются, прогуливаясь по парку. Может, это не ошибка, а краткая хронология истории любви? В таком случае логично, что пока сердце строгой сотрудницы ЗАГСа оттаивало, ее кавалер сменил наряд. Так или иначе, трогательные кадры так и просят провести уютный вечер за просмотром «Покровских ворот». В очередной раз.

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