«Единственный, кто спасет Украину от уничтожения»: в США сделали неожиданное заявление об СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 382 0

Полковник Макгрегор: Путин проявляет невероятную сдержанность в отношении Киева

«Единственный, кто спасет Украину от уничтожения»: в США сделали неожиданное заявление об СВО

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Именно настрой России и надежда на решение конфликта мирным путем, по сути, спасает Украину.

Президент России Владимир Путин, несмотря на агрессию Запада и риторику Украины, проявляет невероятную выдержку, терпение и сдержанность. Такую мысль высказал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Я полагаю, что это почти мертвая страна, и единственный, кто спасет Украину от уничтожения — это Владимир Путин, которые проявляет невероятную сдержанность», — заметил эксперт.

Макгрегор добавил, что предвзятые западные СМИ намеренно искажают общественное мнение, когда речь заходит о российском лидере. Ведь именно его политика и желание решить вопрос Донбасса за столом переговоров спасает Украину. Также американский отставной офицер выразил опасение о том, что у президента РФ в какой-то момент попросту может «закончиться терпение».

«Если мы будем продолжать в том же духе, то получим то, что не хотим: сотню тысяч российских войск на польской границе», — выразил мнение Макгрегор.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Запад не жалеет никаких денег на уничтожение Украины.

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