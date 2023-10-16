Ольга Бузова в костюме пингвина опозорила Дмитрия Тарасова: «Мне было страшно»

Спортсмен был женат на звезде «Дома-2» пять лет. Его новая супруга Анастасия Костенко беременна четвертым ребенком, но разговоры о бывшей все не утихают.

Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил, как бывшая жена Ольга Бузова опозорила его перед всей командой. Она хотела сделать романтический сюрприз, но в итоге заставила спортсмена понервничать. Пара оформила развод в 2016 году, с тех пор новая супруга Анастасия Костенко родила Тарасову троих детей, на подходе четвертый. Но он все не может забыть экс-возлюбленную, то и дело вспоминает ее в интервью.

В эфире шоу на Youtube-канале «Это медиафутбол, бро» спортсмен рассказал, как Бузова попыталась порадовать его. Он уверен, Ольга выставила и его, и себя в дурном свете. Дело было в аэропорту. Команда Тарасова вернулась со сборов, Бузова предложила встретить его в закрытом терминале.

«Я иду, набираю определенный авторитет, рядом со мной другие игроки. Вижу, метрах в пятидесяти стоит Range Rover. И оттуда выходит Оля, в костюме пингвина, и идет, переваливаясь», — вспомнил Тарасов.

По словам футболиста, выходка жены тогда вывела его из себя. После неудавшегося сюрприза супруги сильно поругались, как только оказались одни. Уже в машине спортсмен попросил Бузову выбросить костюм, что она тут же сделала. Ольга пыталась объяснить любимому, что просто хотела его порадовать.

«Сейчас, конечно, да, респект большой. В тот момент я вообще не понял. Мне было за свой авторитет страшно», — признался Тарасов.

Костюм пингвина был выбран неслучайно. Футболист и певица часто посылали друг другу смайлики с этой птицей. Она стала символом их нежностей в переписке. Но в этот раз ничего милого в неуклюжем пингвинчике спортсмен не увидел.

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