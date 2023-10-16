Попытки украинских уклонистов бежать «разбились» о снайперов и медведей на границе с Румынией
BI: уклонисты ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на границе с Румынией
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy
Грандиозный исход украинских неонацистов рискует окончательно провалиться.
В попытках избежать армии украинские уклонисты бегут в лес на румынской границе. То, что поджидает их в чаще, вызывает у неонацистов неподдельный ужас.
По информации газеты The Business Insider, один из бывших украинских боевиков сознался, что попытки к бегству из страны сопряжены с серьезным риском для здоровья. Те, кто уже предпринимал неоднократную попытку пересечь границу, рассказали ему, что на границе Румынии всех «желающих лучшей жизни» подстерегают снайперы и голодные хищники. Сам юноша сознался, что также был перехвачен вместе с другими мужчинами, когда они сошли с поезда за 30 километров до границы.
Теперь, чтобы совершить побег из Украины в Румынию, уклонистам необходимо пересечь Карпатские горы. Впрочем, безопасной альтернативой этот путь не назовешь — там тоже обитают дикие животные.
Чуть ранее стало известно, что из Украины бегут женщины-фармацевты. Причиной их отъезда стала постановка на воинский учет. Прямо сейчас с мест работы уволились тысячи сотрудниц аптек. Большинство из них пытаются пересечь границу с Европой.
До этого 5-tv.ru писал, что украинские уклонисты пытались попасть в Молдавию, затаившись в фургоне.
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