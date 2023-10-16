Контрнаступление ВСУ не сработало, и союзники Киева начали разрабатывать новую стратегию.

США приступили к поискам путей выхода из конфликта на Украине на фоне провалов ВСУ. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта», — написал он.

Военный эксперт отметил, что Штаты открыто не показывают смену своего настроения. Однако боевые действия на территории Украины не смогли принести Киеву и его спонсорам из НАТО обещанных ощутимых результатов.

Макгрегор добавил, что многие американские политики, увидев огромные потери украинской армии и провал контрнаступления, начали активно выступать против президента Владимира Зеленского и военного руководства страны. Их обвиняют в применении неправильной стратегии, из-за которой все пошло не по плану Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В недавнем интервью программе для федерального канала Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. В рамках выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» глава государства отметил, что только за несколько месяцев, с 4 июня, безвозвратные потери украинской стороны составили более 90 тысяч боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президента США Джо Байдена обвинили в преступлении против украинцев.