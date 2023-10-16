ВС РФ сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25 в зоне спецоперации
Воздушные судна были ликвированы в трех населенных пунктах.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сбиты два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что воздушные судна противника ликвидированы при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области.
«Перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Также, уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Василевка, Еленовка Донецкой народной республики, Каменское, Мирное Запорожской области, Алешки и Крынки Херсонской области», — говорится в сводке ведомства.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на запорожском направлении продолжаются бои.
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