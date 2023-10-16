Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ

Министр обороны доложил о ситуации на фронте президенту.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov; 5-tv.ru
Украинские нацисты предпринимают попытки наступления на разных участках фронта, однако сталкиваются с активной обороной российских сил. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным и членами Совбеза РФ.
По словам министра обороны, на всех участках фронта в зоне СВО выстроена глубоко эшелонированная активная оборона ВС РФ. Противнику не удается прорваться и достичь успеха.
Также Шойгу добавил, что ВСУ понесли тяжелые потери после начала анонсированного контрнаступления.
«После начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери в живой силе, технике — это сотни танков, больше тысячи, полторы тысячи бронированных машин», — уточнил Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили самоходку «Краб» польского производства.
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