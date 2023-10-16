ВС РФ уничтожили самоходку «Краб» польского производства
Российские войска активно используют снаряды «Краснополь», ЗРК «Стрела-10» и системы «Град».
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
В зоне спецоперации наши артиллеристы поразили самоходку «Краб» польского производства. Украинские боевики попытались замаскировать ее в лесополосе. Но наши дроны выследили гаубицу. Удар по ней был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь».
Под Артемовском ивановские десантники уничтожили несколько воздушных объектов противника. Беспилотники, как разведывательные, так и ударные, а также самолеты и вертолеты, сбивают при помощи зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10». После обнаружения цели — захват и мгновенная атака. Только за последний месяц бойцы ивановского соединения ВДВ ликвидировали около 50 воздушных объектов.
А на краснолиманском направлении успешно действуют расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки «Центр». Они атакуют места скопления личного состава и техники, а также маршруты ротации националистов. Военнослужащие реактивных дивизионов слаженно работают с арткорректировщиками и операторами беспилотников. Наши «Грады» также прикрывают штурмовые отряды, которые продолжают наступление на позиции ВСУ.
Ранее Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам, передает 5-tv.ru.
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