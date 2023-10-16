ВС РФ уничтожили самоходку «Краб» польского производства

Эфирная новость 72 0

Российские войска активно используют снаряды «Краснополь», ЗРК «Стрела-10» и системы «Град».

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации наши артиллеристы поразили самоходку «Краб» польского производства. Украинские боевики попытались замаскировать ее в лесополосе. Но наши дроны выследили гаубицу. Удар по ней был нанесен высокоточным снарядом «Краснополь».

Под Артемовском ивановские десантники уничтожили несколько воздушных объектов противника. Беспилотники, как разведывательные, так и ударные, а также самолеты и вертолеты, сбивают при помощи зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10». После обнаружения цели — захват и мгновенная атака. Только за последний месяц бойцы ивановского соединения ВДВ ликвидировали около 50 воздушных объектов.

А на краснолиманском направлении успешно действуют расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки «Центр». Они атакуют места скопления личного состава и техники, а также маршруты ротации националистов. Военнослужащие реактивных дивизионов слаженно работают с арткорректировщиками и операторами беспилотников. Наши «Грады» также прикрывают штурмовые отряды, которые продолжают наступление на позиции ВСУ.

Ранее Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам, передает 5-tv.ru.

Тема:
Спецоперация
16 окт
«Здесь больше трепета»: солистки «Фабрики» о концертах перед военнослужащими
16 окт
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
16 окт
«На грани пропасти»: Украину предупредили о гражданской войне
16 окт
«Мы не можем проиграть»: Кулеба призвал не отвлекаться от Украины на Израиль
16 окт
«Фактически мертвы»: в США назвали свою ошибку в украинском кризисе
16 окт
«Без выхода»: в США рассказали, что Россия приготовила для Украины
16 окт
Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
16 окт
Путин попросил Шойгу доложить о происходящем в зоне СВО на Украине
16 окт
«Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
16 окт
Серия мощных взрывов прогремела минувшей ночью в нескольких регионах Украины
+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси
20:54
Путин провел разговор с Нетаньяху
20:38
Повод обратиться к врачу: названы главные признаки рака груди на ранней стадии
20:22
Ракетный удар нанесен по территории, прилегающей к границе Египта
20:06
Писательницу Аллу Свиридову нашли мертвой в храме в центре Москвы
19:50
В Венесуэле появятся наземные станции системы ГЛОНАСС

Сейчас читают

За что россияне обожают SHAMAN'а?
«Все будет зависеть от тебя»: победивший смерть Костомаров назвал главную вещь в жизни
Каждая стала хитом: 10 главных песен композитора Геннадия Гладкова
Палестино-израильский конфликт: взгляд из Белоруссии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России