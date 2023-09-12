Путин о судьбе Чубайса за границей: «Перешел на нелегальное положение»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Путин: Чубайс удрал из России и оставил финансовую дыру в Роснано

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2023

Глава государства предположил, что Чубайсу не удалась деятельность во главе большой компании.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс «удрал» из страны и прячется на территории другого государства. Кроме того он обратил внимание на финансовую дыру, которая образовалась в «Роснано» после председательства Чубайса.

Бывший руководитель администрации президента РФ выступил независимым экспертом британского Глазго и опубликовал статью в журнале РАН «Вопросы экономики». В материале он рассказал про «неплатежи в российской экономике 1990-х».

Путин отметил, что со статьей еще не ознакомился, однако допускает, что в ней содержатся «дельные» тезисы, ведь Чубайса он назвал «неглупым человеком». Однако зачем он «прячется», президент до сих пор понять не может.

«Что он удрал? Ну там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая», — прокомментировал он в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер отметил, что речь идет о больших цифрах, однако точное из значение называть не стал. По его словам, в отношении Чубайса не было заведено уголовных дел и не начиналось никаких преследований, однако именно опасения правового характера могли стать толчком для побега, считает Путин.

«Поэтому (Анатолий Чубайс) в Израиле даже перешел на нелегальное положение», — подчеркнул президент.

У Анатолия Чубайса богатая политическая карьера — при первом президенте РФ Борисе Ельцине он возглавлял комитет по управлению госимуществом, после был зампредседателя главы правительства, возглавлял администрацию президента, а также был министром финансов РФ.

Позже он занимал должность в корпорации «Роснано», исполняв обязанности председателя правления, а после был назначен спецпредставителем Путина по вопросам устойчивого развития международных организаций.

В марте прошлого года СМИ сообщили, что Чубайс покинул Россию. В том же месяце президент подписал указ, освободивший его от занимаемого поста.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина.

Тема:
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