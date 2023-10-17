На пороге катастрофы: вмешается ли «Хезболла» в войну Израиля и ХАМАС

Эфирная новость 144 0

«Хезболла» пригрозила вмешаться в конфликт Израиля и ХАМАС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ali Hashisho; 5-tv.ru

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Боевики группировки неоднократно заявляли — они не останутся в стороне, если израильтяне начнут сухопутную операцию.

Вторым фронтом для Израиля может стать ливанское направление. Протяженность совместной границы между странами 80 километров.

Боевики группировки «Хезболла» неоднократно заявляли — они не останутся в стороне, если Тель-Авив начнет сухопутную операцию в секторе Газа.

Израиль уже объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов близ границы с Ливаном. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет подробнее.

Все вещи в машине, а бак заправлен под завязку. Жители кибуца на севере Израиля уезжают из родных домов.

Совсем рядом проходит так называемая «Синяя линия». Фактическая граница между Израилем и Ливаном.

А за ней — «Хезболла». Эта группировка, поддерживаемая Ираном, грозится вступить в войну, если израильтяне начнут наземную операцию в секторе Газа.

«Если в ближайшие часы не будут использованы оставшиеся в распоряжении ООН и политических сил возможности, открытие новых фронтов против сионистского режима неизбежно», — говорит глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ракеты «Хезболлы» уже летят в приграничные города. Боевики также подбили несколько танков ЦАХАЛ.

Но израильтяне не готовы уступать: во-первых, армия — она обещает мощный ответ в стиле войны 2006 года. На север, также как и на юг, в срочном порядке перебрасывают войска.

А во-вторых — обычные люди, они готовы помочь военным защищать страну. Вот та гора — это Ливан, откуда стреляет «Хезболла», а вот этот забор — это уже не граница, это всего-навсего ограждение поселения, ограждение кибуца.

Меры безопасности предприняты чрезвычайные — кругом камеры и колючая проволока. Пресс-секретарь поселения намекнул нам, что готов с оружием в руках встать за этим забором.

«Я уезжаю вечером, чтобы проверить детей, которых я отправил в безопасное место, а потом возвращаюсь. Я не хочу быть героем. Я хочу просто жить. Но я хочу продолжать жить в этом месте», — отмечает пресс-секретарь кибуца Офер Москович.

Израиль упорно отвечает «Хезболле» на каждый обстрел своими снарядами. Напряжение нарастает с каждым часом, ночные огни на горах пока мерцают в относительной тишине, но в любой момент она может прерваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 окт
Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
17 окт
Минздрав Газы сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице
17 окт
«Остался один день»: что происходит в больницах Израиля и сектора Газа
17 окт
200 долларов за баррель: ради чего США разжигают конфликты по всему миру
17 окт
«Не справилась»: в Израиле назвали виновных в допущении нападения ХАМАС
17 окт
«Ни Иордания, ни Египет»: Абдалла II заявил об отказе принять беженцев из Газы
17 окт
«Россия станет великой»: предсказания Жириновского, которые сбылись
17 окт
«Вы хотите?» — Египет пригрозил Западу в ответ на его давление
17 окт
Лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман
17 окт
Число погибших в Израиле россиян выросло до 16 человек
+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

0:12
Внешность не главное: 5 качеств женщины, перед которыми не устоит ни один мужчина
0:03
Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
23:47
Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 километров
23:31
Умер российский ученый Николай Ющук
23:15
Очередное вранье Запада? Опубликованы кадры обломков сбитой в зоне СВО ракеты ATACMS
22:59
«Продали за копейки»: Веденеева из-за санкций лишилась крупного бизнеса

Сейчас читают

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
Приезжают даже афроамериканцы: бойцы армии России о происходящем в зоне СВО
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Сосудистый хирург из Германии: «Фитаты в чашке Петри убивают почти все виды раковых клеток человека»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России