На пороге катастрофы: вмешается ли «Хезболла» в войну Израиля и ХАМАС
«Хезболла» пригрозила вмешаться в конфликт Израиля и ХАМАС
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ali Hashisho; 5-tv.ru
Боевики группировки неоднократно заявляли — они не останутся в стороне, если израильтяне начнут сухопутную операцию.
Вторым фронтом для Израиля может стать ливанское направление. Протяженность совместной границы между странами 80 километров.
Боевики группировки «Хезболла» неоднократно заявляли — они не останутся в стороне, если Тель-Авив начнет сухопутную операцию в секторе Газа.
Израиль уже объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов близ границы с Ливаном. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет подробнее.
Все вещи в машине, а бак заправлен под завязку. Жители кибуца на севере Израиля уезжают из родных домов.
Совсем рядом проходит так называемая «Синяя линия». Фактическая граница между Израилем и Ливаном.
А за ней — «Хезболла». Эта группировка, поддерживаемая Ираном, грозится вступить в войну, если израильтяне начнут наземную операцию в секторе Газа.
«Если в ближайшие часы не будут использованы оставшиеся в распоряжении ООН и политических сил возможности, открытие новых фронтов против сионистского режима неизбежно», — говорит глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
Ракеты «Хезболлы» уже летят в приграничные города. Боевики также подбили несколько танков ЦАХАЛ.
Но израильтяне не готовы уступать: во-первых, армия — она обещает мощный ответ в стиле войны 2006 года. На север, также как и на юг, в срочном порядке перебрасывают войска.
А во-вторых — обычные люди, они готовы помочь военным защищать страну. Вот та гора — это Ливан, откуда стреляет «Хезболла», а вот этот забор — это уже не граница, это всего-навсего ограждение поселения, ограждение кибуца.
Меры безопасности предприняты чрезвычайные — кругом камеры и колючая проволока. Пресс-секретарь поселения намекнул нам, что готов с оружием в руках встать за этим забором.
«Я уезжаю вечером, чтобы проверить детей, которых я отправил в безопасное место, а потом возвращаюсь. Я не хочу быть героем. Я хочу просто жить. Но я хочу продолжать жить в этом месте», — отмечает пресс-секретарь кибуца Офер Москович.
Израиль упорно отвечает «Хезболле» на каждый обстрел своими снарядами. Напряжение нарастает с каждым часом, ночные огни на горах пока мерцают в относительной тишине, но в любой момент она может прерваться.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман.
- 18 окт
- Армия Израиля обвинила «Исламский джихад»* во взрыве в госпитале в секторе Газа
- 17 окт
- Минздрав Газы сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице
- 17 окт
- «Остался один день»: что происходит в больницах Израиля и сектора Газа
- 17 окт
- 200 долларов за баррель: ради чего США разжигают конфликты по всему миру
- 17 окт
- «Не справилась»: в Израиле назвали виновных в допущении нападения ХАМАС
- 17 окт
- «Ни Иордания, ни Египет»: Абдалла II заявил об отказе принять беженцев из Газы
- 17 окт
- «Россия станет великой»: предсказания Жириновского, которые сбылись
- 17 окт
- «Вы хотите?» — Египет пригрозил Западу в ответ на его давление
- 17 окт
- Лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман
- 17 окт
- Число погибших в Израиле россиян выросло до 16 человек
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?