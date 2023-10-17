На пороге катастрофы: вмешается ли «Хезболла» в войну Израиля и ХАМАС

Боевики группировки неоднократно заявляли — они не останутся в стороне, если израильтяне начнут сухопутную операцию.

Вторым фронтом для Израиля может стать ливанское направление. Протяженность совместной границы между странами 80 километров.

Боевики группировки «Хезболла» неоднократно заявляли — они не останутся в стороне, если Тель-Авив начнет сухопутную операцию в секторе Газа.

Израиль уже объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов близ границы с Ливаном. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев расскажет подробнее.

Все вещи в машине, а бак заправлен под завязку. Жители кибуца на севере Израиля уезжают из родных домов.

Совсем рядом проходит так называемая «Синяя линия». Фактическая граница между Израилем и Ливаном.

А за ней — «Хезболла». Эта группировка, поддерживаемая Ираном, грозится вступить в войну, если израильтяне начнут наземную операцию в секторе Газа.

«Если в ближайшие часы не будут использованы оставшиеся в распоряжении ООН и политических сил возможности, открытие новых фронтов против сионистского режима неизбежно», — говорит глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ракеты «Хезболлы» уже летят в приграничные города. Боевики также подбили несколько танков ЦАХАЛ.

Но израильтяне не готовы уступать: во-первых, армия — она обещает мощный ответ в стиле войны 2006 года. На север, также как и на юг, в срочном порядке перебрасывают войска.

А во-вторых — обычные люди, они готовы помочь военным защищать страну. Вот та гора — это Ливан, откуда стреляет «Хезболла», а вот этот забор — это уже не граница, это всего-навсего ограждение поселения, ограждение кибуца.

Меры безопасности предприняты чрезвычайные — кругом камеры и колючая проволока. Пресс-секретарь поселения намекнул нам, что готов с оружием в руках встать за этим забором.

«Я уезжаю вечером, чтобы проверить детей, которых я отправил в безопасное место, а потом возвращаюсь. Я не хочу быть героем. Я хочу просто жить. Но я хочу продолжать жить в этом месте», — отмечает пресс-секретарь кибуца Офер Москович.

Израиль упорно отвечает «Хезболле» на каждый обстрел своими снарядами. Напряжение нарастает с каждым часом, ночные огни на горах пока мерцают в относительной тишине, но в любой момент она может прерваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман.