«Не справилась»: в Израиле назвали виновных в допущении нападения ХАМАС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 134 0

Глава военной разведки Израиля взял ответственность за допущение атаки ХАМАС

«Не справилась»: в Израиле назвали виновных в допущении нападения ХАМАС

Фото: Reuters / ITAI RON

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Предупредить атаку не получилось. Сейчас же главная задача израильской стороны — дать отпор и одержать победу.

Глава военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива заявил о своей ответственности за допущение нападения палестинских боевиков движения ХАМАС на страну. Его слова публикует сайт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Именно провал разведслужб повлек тяжкие последствия, указал Халива. По его словам, последние 11 дней он только и говорил о том, что ответственные органы не выполнили предназначенную им работу.

«Как глава АМАН, я несу полную ответственность за этот провал», — резюмировал он.

Халива добавил, что все обстоятельства вторжения ХАМАС на территорию Земли Обетованной тщательно изучаются. Сейчас, когда атака уже была реализована, перед военными силами стоит лишь одна задача — «дать отпор и одержать победу» над противником.

В США ранее указали на ошеломительный провал разведки Израиля, которая не перехватила данные противника и не сумела заблаговременно подготовиться или пресечь нападение ХАМАС. Как отмечали американские чиновники, у страны в Секторе Газа всегда были информаторы, а также израильская разведка перехватывала радиосигналы палестинских боевиков.

Чиновники полагают, что ХАМАС для передачи данных не использовали современные средства связи, поэтому им удалось избежать утечек.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа.

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