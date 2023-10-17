МО РФ: пресечена попытка Украины совершить теракт над Белгородской областью
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Атаку отразили около 21:00 по московскому времени.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Telegram-канале.
Попытка киевского режима в очередной раз устроить террористический акт была пресечена около 21:00 по московскому времени. Аппарат был самолетного типа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно справились со своей задачей.
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