МО РФ: пресечена попытка Украины совершить теракт над Белгородской областью

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом пресс-служба ведомства написала в своем Telegram-канале.

Попытка киевского режима в очередной раз устроить террористический акт была пресечена около 21:00 по московскому времени. Аппарат был самолетного типа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно справились со своей задачей.