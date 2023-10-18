Ночь гнева. Антиизраильские демонстрации прокатились по всему Ближнему Востоку
Удар по больнице в секторе Газа вызвал множество акций протеста в ближневосточном регионе, а европейские и американские журналисты признают, что такой удар мог нанести только Израиль.
Фото, видео: Reuters / WANA NEWS AGENCY; 5-tv.ru
Не утихают антиизраильские протесты. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что буквально весь исламский мир охвачен огнем ненависти к еврейскому государству. Минувшей ночью протестующие в арабских странах жгли флаги и пытались штурмовать дипмиссии Израиля. И, судя по всему, обстановка будет только накаляться.
Так, ливанское движение Хезболла объявило среду днем гнева, и призвало мусульман всего мира выйти на улицы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Максим Прихода.
Вереница машин и мопедов, устремленная в сторону американского посольства в Ливане, тянется, кажется, бесконечно. Хотя площадь перед ним — уже забита. Тысячи разгневанных демонстрантов и на улицах Каира.
Это всемирная ночь гнева. География протестов — от американского континента до азиатского. Самые жесткие выступления — в мусульманских странах: Тунис, Кувейт, Иордания…
«Огромная толпа собралась около посольства Израиля в Иордании, они протестуют против бомбежек Сектора Газа», — говорит житель Иордана Абдалла Нагвай.
«В Анкаре протестующие пытаются взять штурмом посольство Израиля», — рассказывает журналист Елена Голубенко.
В Стамбуле манифестанты сначала обстреляли израильское диппредставительство из фейерверков. А затем под одобрительные крики толпы полезли прямо через забор. В городе Малатья турки пошли на штурм американской военной базы, а в столице — как символу всего американского — досталось даже Макдональдсу.
В Иране, где никогда не было израильского посольства и давно нет американского, многотысячная толпа пикетирует французское.
Реакция на новости об уничтоженной больнице в Газе в странах востока однозначна. Народ Палестины — жертва военных преступлений, совершенных израильской армией. Это мнение и людей на площадях, и политиков самого высокого уровня.
«Нападение на больницу, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является подтверждением того, что Израиль лишен всяких человеческих ценностей», — написал в соцсети Х (бывший твиттер) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
А вот европейские лидеры помимо привычных «сожаления» и «обеспокоенности» выражают «сомнение». Это ведь не Буча, и не Мариупольский драмтеатр. Так сразу виновных не назначишь.
«Я опечалена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным числом погибших. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — написала в той же соцсети глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«И снова невинные мирные жители платят самую высокую цену. Ответственность за это преступление должна быть четко установлена, а виновные привлечены к ответственности», — выразил свое мнение Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Реакция же президента США Джо Байдена — это обещание дать Израилю больше денег на войну. И судя по высказываниям, которые публикует его канцелярия, пока сомнений в том, стоит ли отправлять военную помощь и дальше — вообще никаких.
«Сразу после того, как я услышал эту новость, я поговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и поручил своей команде продолжить сбор информации», — сообщил президент США на своей официальной странице в соцсети Х.
Информация же в западных СМИ подается в контексте «стороны обвиняют друг друга». Правда, развивая тему, журналисты признают: у Палестины просто нет такого оружия.
«Учитывая размеры взрыва, трудно представить, что это может быть что-то, кроме израильского авиаудара», — говорит корреспондент БиБиСи Джон Доунсен.
«Такое количество жертв нельзя связывать с ракетами, которые имеются у Палестины. У Израиля же имеются все средства чтобы наносить такие удары», — говорит корреспондент MSNBC Раф Санчес.
Практически сразу после новостей о трагедии в Газе Россия, вместе с Арабскими Эмиратами запросила созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Оно пройдет сегодня в Нью-Йорке, когда на Ближнем Востоке будет уже вечер. А значит, вероятно, станут известны новые подробности, и по мере разбора завалов вырастет число жертв.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания, передает 5-tv.ru.
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