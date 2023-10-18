«Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 87 0

Политик Филиппо: переданное ВСУ западное оружие будет применяться против Европы

«Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Какие последствия могут быть от поставок в Незалежную вооружения?

Вооружение, которым Запад снабжает Украину, будет в результате применяться против жителей Европы. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети X.

Он отметил, что напавший в Брюсселе на футбольных фанатов сборной Швеции использовал, вероятно, то оружие, которое было ранее поставлено на Украину. По мнению политика, именно европейские страны пострадают больше всего от военной поддержки киевского режима.

«Многие же предупреждали! Полное безумие посылать оружие такому коррумпированному режиму! Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!» — подчеркнул Филиппо.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки в Брюсселе погибли два человека, еще несколько прохожих оказались ранены. К нападению преступник тщательно подготовился. Он расстрелял людей из автоматического оружия, а затем скрылся на мотоцикле. Подозреваемого в нападении уже ликвидировали.

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