Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Над Белгородской областью вечером 19 октября сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет.