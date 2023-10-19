Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) справились со своей задачей.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Над Белгородской областью вечером 19 октября сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Беспилотник уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В данный момент экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры или пострадавших нет.
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