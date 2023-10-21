Хитрость на пять минут: как защитить свою обувь от осенней грязи

Простой способ, который не требует лишних усилий.

Осенью из-за непогоды и постоянных дождей грязь под ногами почти не засыхает. Как защитить свою обувь от неблагоприятных последствий, рассказывает издание utro.ru.

Простая хитрость займет буквально пять минут, зато грязь будет отлетать от поверхности сапог или ботинок около двух недель, и мыть ее станет гораздо проще. Достаточно сделать три действия: отмыть обувь, желательно с помощью мыла, вытереть насухо как можно тщательнее и смазать поверхность ботинок растительным маслом. Для этого можно использовать ватный диск. При этом слишком сильно втирать масло не нужно.

Из-за пленки, которая образуется на обуви, та будет дольше оставаться чистой и не будет задерживать на себе загрязнения.

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