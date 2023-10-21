«Ужасная новость для ВСУ»: в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 33 0

В Польше российскую ТОС-2 «Тосочка» назвали кошмаром для ВСУ

«Ужасная новость для ВСУ»: в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На вооружение армии в зоне СВО поступила реактивная система ТОС-2 «Тосочка».

Применение армией России тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО является для Украины ужасной новостью. Об этом пишет польское издание Interia.

Как подчеркивают иностранные СМИ, главная опасность для ВСУ заключается в характеристиках реактивной системы залпового огня, ведь «Тосочка» способна наносить серьезный ущерб по даже укрепленным позициям.

«Залп из этого оружия может за несколько секунд вызвать страшные разрушения и лишить жизни любого, кто находится рядом. Мы имеем дело с пусковой установкой, способной метать ужасающие снаряды с термобарическим зарядом», — сообщает издание.

При этом издание указывает на то, что ударная волна от взрыва снаряда ТОС-2 способна проникать внутрь здания, уничтожая всех, кто пытается укрыться в помещении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ.

Тема:
Спецоперация
21 окт
«Их используют как пушечное мясо»: ВСУ убивают своих же солдат
20 окт
Генерал-полковник Афзалов стал командующим ВКС России
20 окт
Срочное заседание НАТО из-за Путина, новая техника, россияне погибли в Израиле: самые важные события дня
20 окт
«Чудовищный ущерб»: названо новое оружие РФ, ставшее роковой новостью для ВСУ
20 окт
«Исторически русские города»: в США допустили взятие Россией Харькова и Одессы
20 окт
«Обломают зубы»: Захарова ответила на попытку Запада стравить россиян
20 окт
ВС РФ уничтожили 12 украинских самолетов в зоне СВО за неделю
20 окт
«Последние попытки»: ВСУ в отчаянии вернулись к тактике «мясных штурмов»
20 окт
«Ювелирная работа»: какие задачи выполняют связисты на передовой в зоне СВО
20 окт
«Слабенький поток»: ВСУ предупредили о поражении при наступлении ВС РФ
+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:09
«Его унизили»: в Словакии рассказали о причинах антиукраинской позиции Фицо
5:53
Хитрость на пять минут: как защитить свою обувь от осенней грязи
5:37
После обстрела школы в секторе Газа есть погибшие
5:19
«Ужасная новость для ВСУ»: в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины
5:01
«Для него это игра»: как собак начали использовать в войне с клопами
4:43
Прошел месяц: вдова Алексея Янина впервые вышла в свет

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Авторы «Самого русского хита» SHAMAN рассказали о суперсиле всех таксистов
Несколько кандидатов: кто станет преемником Владимира Зеленского
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023