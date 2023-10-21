«Ужасная новость для ВСУ»: в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины

На вооружение армии в зоне СВО поступила реактивная система ТОС-2 «Тосочка».

Применение армией России тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО является для Украины ужасной новостью. Об этом пишет польское издание Interia.

Как подчеркивают иностранные СМИ, главная опасность для ВСУ заключается в характеристиках реактивной системы залпового огня, ведь «Тосочка» способна наносить серьезный ущерб по даже укрепленным позициям.

«Залп из этого оружия может за несколько секунд вызвать страшные разрушения и лишить жизни любого, кто находится рядом. Мы имеем дело с пусковой установкой, способной метать ужасающие снаряды с термобарическим зарядом», — сообщает издание.

При этом издание указывает на то, что ударная волна от взрыва снаряда ТОС-2 способна проникать внутрь здания, уничтожая всех, кто пытается укрыться в помещении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ.