«Ужасная новость для ВСУ»: в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины

В Польше российскую ТОС-2 «Тосочка» назвали кошмаром для ВСУ
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
На вооружение армии в зоне СВО поступила реактивная система ТОС-2 «Тосочка».
Применение армией России тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО является для Украины ужасной новостью. Об этом пишет польское издание Interia.
Как подчеркивают иностранные СМИ, главная опасность для ВСУ заключается в характеристиках реактивной системы залпового огня, ведь «Тосочка» способна наносить серьезный ущерб по даже укрепленным позициям.
«Залп из этого оружия может за несколько секунд вызвать страшные разрушения и лишить жизни любого, кто находится рядом. Мы имеем дело с пусковой установкой, способной метать ужасающие снаряды с термобарическим зарядом», — сообщает издание.
При этом издание указывает на то, что ударная волна от взрыва снаряда ТОС-2 способна проникать внутрь здания, уничтожая всех, кто пытается укрыться в помещении.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ.
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