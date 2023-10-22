Российская армия пресекла попытки украинских ДРГ форсировать Днепр

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах на херсонском направлении.

Российская армия пресекла попытки украинских ДРГ форсировать Днепр

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

За минувшие сутки российские военнослужащие пресекли несколько попыток ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские ДРГ были разбиты в районе населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки.

«Пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», — говорится в сообщении министерства.

Известно также, что за минувшие сутки на херсонском правлении ВС РФ ликвидировали до 60 боевиков ВСУ. Урон на данном участке фронта был нанесен не только живой силе, но и технике противника — украинские нацисты потеряли три автомобиля, станцию РЭБ и гаубицу Д-20.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ показало кадры уничтожения пехоты ВСУ под Клещеевкой.

Тема:
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