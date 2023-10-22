Сильные снегопады накроют Москву на следующей неделе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 13 0

Тишковец спрогнозировал сильные снегопады на следующей неделе в Москве

Сильные снегопады накроют Москву на следующей неделе

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Тема:
Погода

Зима придет на смену осени окончательно?

Грядущая новая неделя испытает москвичей на прочность. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что к следующим выходным столицу накроют снегопады.

При этом неделя начнется в Центральной России с потепления и дождей.

«В понедельник даже ночью будет не ниже +1…+6, а в дневные часы температура повысится до +6…+11», — рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ситуация резко изменится во вторник. Холодный фронт обрушит температурный фон, в течение суток ожидается до +5. Дождь сменится на мокрый снег.

А вот со среды до пятницы будет работать так называемое «окно погоды», когда среднесуточная температура может оказаться ниже нуля.

«Жителей региона ждет сухая и относительно солнечная погода, по ночам подморозит до 0…-5, днем -1…+4», — говорит синоптик.

И вот уже в выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, на дорогах появятся снежные накаты, прогнозирует Тишковец.

Однако это не означает, что стоит доставать зимние пуховики. После снежных выходных дожди вернутся, а ночами потеплеет до +2…+7, днем до +7…+12.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как утеплиться осенью и выглядеть стильно. Многослойность — не единственное спасение от холодов.

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