«Смертельная ловушка»: Трамп назвал самую опасную столицу в мире

Почему бывший президент США такого мнения о городе?

Самой небезопасной столицей во всем мире является именно Вашингтон. Такое заявление сделал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <…>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — написал он.

Трамп также пообещал американцам очистить, отремонтировать и восстановить Вашингтон в том случае, если он победит на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.

Байден против Трампа: кто победит на выборах в США в 2024 году

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил об опасности президентства Джо Байдена. По его словам, Штаты под руководством нынешнего лидера движутся к Третьей мировой войне.