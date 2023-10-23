«Смертельная ловушка»: Трамп назвал самую опасную столицу в мире

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Евгения Романова
Евгения Романова 160 0

Трамп заявил, что Вашингтон — самая небезопасная столица в мире

«Смертельная ловушка»: Трамп назвал самую опасную столицу в мире

Фото: www.globallookpress.com / Jeenah Moon

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Тема:
Выборы президента США 2024

Почему бывший президент США такого мнения о городе?

Самой небезопасной столицей во всем мире является именно Вашингтон. Такое заявление сделал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <…>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — написал он.

Трамп также пообещал американцам очистить, отремонтировать и восстановить Вашингтон в том случае, если он победит на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.

Байден против Трампа: кто победит на выборах в США в 2024 году

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил об опасности президентства Джо Байдена. По его словам, Штаты под руководством нынешнего лидера движутся к Третьей мировой войне.

Тема:
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