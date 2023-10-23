Фанаты о неофициальном гимне СВО «Камуфляжные времена» от Саграды: «Уважаем за позицию»

Фанаты с воодушевлением отреагировали на свежий сингл одного из самых характерных русских рэперов — Артема Саграды. «Камуфляжные времена» — так называется песня, которую уже окрестили неофициальным СВО.

«Написано от сердца и попадает в душу. Ждем альбом, и надо, чтобы как можно больше услышали твои песни!» — написал пользователь по имени Валентин.

При этом 70-летняя Татьяна призналась, что, хоть и не является фанатом Саграды, песня ей понравилась. Комментатор по имени Саша поблагодарил рэпера за творчество и подчеркнул, что победа будет за Россией.

«Уважаю Артема за его позицию, которую он последовательно отстаивает как в жизни, так и в творчестве. И, в отличие от многих, выбрал правильную сторону еще тогда, в 2014», — признался юзер по имени Дмитрий.

Поклонники и те, кто лично прошел через боевые действия, выкладывают собственные видео на новую композицию. Она состоит из двух куплетов, в одном из которых можно услышать конкретные имена павших за освобождение Донбасса.

Трек посвящен всем, кто бывал на линии соприкосновения. Народным хитом его сделали актуальность темы и бескомпромиссный текст.