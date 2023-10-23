Фанаты о неофициальном гимне СВО «Камуфляжные времена» от Саграды: «Уважаем за позицию»
Поклонники отметили, что с нетерпением ждут альбома талантливого исполнителя.
Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Фанаты с воодушевлением отреагировали на свежий сингл одного из самых характерных русских рэперов — Артема Саграды. «Камуфляжные времена» — так называется песня, которую уже окрестили неофициальным СВО.
«Написано от сердца и попадает в душу. Ждем альбом, и надо, чтобы как можно больше услышали твои песни!» — написал пользователь по имени Валентин.
При этом 70-летняя Татьяна призналась, что, хоть и не является фанатом Саграды, песня ей понравилась. Комментатор по имени Саша поблагодарил рэпера за творчество и подчеркнул, что победа будет за Россией.
«Уважаю Артема за его позицию, которую он последовательно отстаивает как в жизни, так и в творчестве. И, в отличие от многих, выбрал правильную сторону еще тогда, в 2014», — признался юзер по имени Дмитрий.
Поклонники и те, кто лично прошел через боевые действия, выкладывают собственные видео на новую композицию. Она состоит из двух куплетов, в одном из которых можно услышать конкретные имена павших за освобождение Донбасса.
Трек посвящен всем, кто бывал на линии соприкосновения. Народным хитом его сделали актуальность темы и бескомпромиссный текст.
- 23 окт
- «Ежедневно»: на Украине сообщили о серьезных проблемах в ВСУ
- 23 окт
- Для защитников Родины: фанаты поддержали неофициальный гимн СВО «Камуфляжные времена»
- 23 окт
- ТОС-1А «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности
- 23 окт
- ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении
- 23 окт
- Огнеметная система «Тосочка» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
- 23 окт
- Долго не летают: как штурмовики уничтожают украинские дроны
- 23 окт
- В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
- 23 окт
- Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире
- 23 окт
- В Германии указали на неэффективность танков Abrams на Украине
- 22 окт
- «Целей не достигли»: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать РФ врасплох
Читайте также
93%
-1.40 101.43
-1.20
Нашли ошибку?