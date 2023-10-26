«Помогите нам выжить»: детей начали оперировать без анестезии в секторе Газа

Вот как выглядел город Газа до — и так после израильских обстрелов. На кадрах видно, как целые кварталы буквально сровняли с землей.

Тысячи человек сейчас нуждаются в срочной медицинской помощи. Гуманитарная ситуация в анклаве — критическая.

Скорые не успевают доставлять раненых в больницы. Крупнейший госпиталь анклава — на грани коллапса, людей лечат на полу, без анестезии.

Врачи признаются: тяжелым пациентам оказать помощь уже не в силах. Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита передает из сектора Газа.

Раненых сотнями свозят в больницу Аль-Шифа — мест не хватает, люди умирают прямо на земле, в коридорах. Врачи делают все возможное, но не могут оказать помощь всем пострадавшим — для этого нет ни электричества, ни лекарств.

Врачи крупнейшей больницы в Газе называют ситуацию критической. Свободных мест в корпусах больницы в «Аль-Аксе» нет.

«У нас очень много людей и очень мало хирургических кабинетов, поступает огромное количество пациентов с заражением крови. Аппараты для диализа и детские аппараты нуждаются в электричестве», — рассказал врач Мохаммед Абдул Рахман Райан.

Иногда даже детей оперируют без анестезии

Тех, кому еще можно помочь, врачи спасают прямо в коридорах — оперируют здесь же. О стерильности помещений уже речи не идет.

Еще живые пациенты лежат рядом с погибшими, машин скорой помощи не хватает. Мест в приемном покое нет — люди в панике занимают очередь, которая тянется уже с улицы.

«Это ужасная картина и это ужасный метод, но у нас нет другой возможности. Людей слишком много, и иногда им приходилось делать операции даже детям без анестезии», — сообщил главный хирург Абделькараим Эссалут.

Больница может прекратить работу в течение двух дней

По словам врачей, запас медикаментов — всего на пару дней. Больница уже сейчас с огромным трудом справляется с потоком раненых.

А вот лечить пациентов с хроническими заболеваниями уже не представляется возможным. Врачи работают на пределе, в медучреждении недостаточно электричества, используют солнечные генераторы, однако топлива практически не осталось — они могут перестать работать в любой момент.

«Очень большой расход топлива. Если больница Аль-Акса не будет снабжена необходимым количеством всего в той мере, которая необходима, больница Аль-Акса прекратит работу в течение двух дней», — предупредил заведующий отделением неотложной помощи больницы Шохаде Аль-Акса Мохаммед Эль Хадж.

«Помогите нам выжить»

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. Эти кадры накануне транслировались в прямом эфире: убитый горем корреспондент телеканала на коленях стоит перед погибшими родными — ракетой убило всю его семью.

Дети журналиста Ваэля ад-Дахду незадолго до трагедии на фоне разрушенной Газы записали видеообращение, в котором рассказали об ужасах палестинской блокады и обратились к мировому сообществу.

«Мы лишены электричества, интернета и воды, даже безопасного места», — говорил мальчик.

«Мы люди, правильно? Где же все международные законы? Где же все страны мира, которые видят, что происходит в Газе?» — отмечала девочка.

«Помогите нам выжить», — добавили дети хором.

С начала обострения конфликта операция Израиля «Железные мечи» унесла жизни пяти тысяч палестинцев. Еще 15 тысяч получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильтяне сделали из бойцов ЦАХАЛ в Беэри национальных героев.