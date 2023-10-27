Наши бойцы признаются, что берегут машину. И даже иногда с ней разговаривают.

Небо в зоне спецоперации надежно прикрывают комплексы ПВО. Глубоко эшелонированная оборона позволяет сбивать любые типы целей — от маленьких беспилотников до ракет HIMARS и боевых самолетов. В ближней зоне эти задачи выполняет комплекс «Тор-М2». От его всевидящего ока не уйдет ни один нарушитель. В этом убедился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Командир комплекса «Тор-М2» показывает нашей съемочной группе следы попадания вражеских снарядов по своей машине.

«Вот здесь отметки — HIMARS прилетал рядом. Вот отметины. А там дальше есть шарик», — говорит боец.

Шарик — это тоже поражающий элемент ракеты от HIMARS. Это маленькие сферы вольфрама — и их десятки тысяч в одной ракете. Впрочем, броне они не страшны.

«Даже после попадания завели двигатель и умудрились уехать с места обстрела», — рассказывает механик-водитель «Тор-М2» с позывным «Аист».

Машина уже не раз побывала в ремонте, но после нескольких дней восстановления опять на службу. «Тор-М2» хороши, что называется, в командной работе. Или, по военному, в эшелонированной системе ПВО. Экипаж о машине заботится, она все же не раз спасала жизни им и соседним подразделениям. На счету только этого «Тор-М2» десятки беспилотников, ракет и даже несколько самолетов ВСУ.

«Машину мы бережем. Иногда с ней разговариваем, потому что у нее тоже есть душа. И как ты к ней будешь относиться, так и она к тебе будет относиться в ответ», — говорит командир ЗРК «Тор-М2» с позывным «Странник».

Расчет даже модернизировал свою машину. По мере сил, конечно. Вот на этих экранах вид с двух камер заднего вида. Чтобы удобнее было забираться в густой лес — для маскировки.

Конечно, модернизировать боевую часть на месте расчеты ПВО не могут. Уж очень сложная техника. А вот в мотострелковых частях улучшения всего, что только возможно — в порядке вещей. Это легкий тягач МТ-ЛБ с установленной 100-миллиметровой пушкой «Рапира».

Возможность установки столь мощного орудия экипаж точно рассчитывал. Нужно было не слишком утяжелить машину, чтобы сохранить подвижность — главное преимущество такой модернизации.

«270 лошадиных сил. Турбины нет. Она весит десять тонн», — рассказывает механик-водитель МТ-ЛБ с позывным «Турист».

Дальность у «Рапиры» не самая большая — до десяти километров. Но с задачей мобильной артиллерии, которая может в любой момент поддержать огнем пехоту, — машина справляется отлично. Экипаж уже показал себя во время боев на так называемом Времьевском выступе. И таких машин здесь, на юге ДНР, немало.