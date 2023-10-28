Командная работа: как наши бойцы продвигаются под Купянском и Донецком

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Корреспондент «Известий» увидела совместную работу штурмовых бригад и разведки.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

За минувшую неделю бойцы Южной группировки войск заметно улучшили свои позиции под Купянском и Донецком. Занять новые рубежи позволили слаженные действия штурмовых бригад и разведки. Детали боев — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Штурм опорного пункта ВСУ. Бронегруппа Южной группировки войск буквально подлетает к вражеским позициям. Над машиной поднимается густая дымовая завеса. Она скрывает передвижения наших бойцов.

Одновременно еще одна группа штурмовиков высаживается с танка Т-90М «Прорыв». Их задача — прикрыть основную бронегруппу и пехоту. Завязывается бой.

Вражеские мины падают неподалеку от нашей техники, боевые машины успевают откатиться, а наши бойцы успешно занимают новый рубеж.

На вооружении бойцов БМП-2, на башне установлена 30-миллиметровая пушка. Основная задача — помочь пехоте продвинуться на этом направлении.

Донецкое направление сейчас одно из самых горячих. Боевая машины пехоты всегда заряжена полным боекомплектом, в день может быть до нескольких выездов.

«Вот это БТ — бронебойно-трассирующие, здесь в комплекте 150 штук. Здесь, на моем месте осколочно-фугасно-трассирующие, в нем 350-360 штук», — объяснил наводчик-оператор с позывным «Бурый».

Вот кадры еще одного боя этого экипажа. Их БМП-2 остановил идущую на прорыв группу ВСУ. Времени на ведение огня очень мало — одна-две минуты, нужно уезжать назад.

Откатываясь, экипаж продолжает вести огонь. Каждый день враг пытается прощупать нашу оборону, забрасывает малые группы по три-пять человек, но все попытки пресекаются российскими подразделениями.

«В основном работает диверсионно-разведывательная группа, которая с помощью боя пытается разведать, какая у нас техника, какое оружие, сколько у нас человек. Потом отправляются штурмовые группы с гранатометами, могут отправляться пикапы с ПТУРами», — рассказал наводчик-оператор с позывным Арарат.

На счету этого экипажа десятки успешно выполненных задач. Сейчас у бойцов есть несколько дней на отдых. Другая бронегруппа вместо них отправляется на передний край. Впрочем, эти военнослужащие готовы в любой момент выдвинуться к своим ребятам.

Тема:
Спецоперация
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