В США вспомнили пророчество Киссинджера о гибели друзей Америки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 74 0

Украина, считая Америку другом, подвергает себя большой опасности. В том числе свое существование.

В США вспомнили пророчество Киссинджера о гибели друзей Америки

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Украина гибнет по вине США, жаждущих расширить НАТО и усилить свое влияние. Такое заявление сделал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Эксперт в ходе своего выдеовыступления указал, что корни нынешнего конфликта на Украине лежат на самом деле еще даже до госпереворота в стране в 2014 году. Они начали расти еще тогда, когда Вашингтон после распада Советского союза решил «протолкнуть» идею расширения Североатлантического альянса и систематически проводил ее в жизнь.

Так, например, в 2008 году экс-президент США Джордж Буш перешел важную для России «красную линию», пообещав так или иначе принять в НАТО Грузию и Украину. И уже тогда европейские лидеры осознавали, что это опасный шаг.

«Это оказалось гибельным для обеих этих стран. Как говорил Генри Киссинджер: „Может быть, опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально“. Это как раз украинский случай: страна гибнет прямо сейчас по вине США из-за стремления к невыполнимой цели — вступлению в НАТО», — указал Сакс.

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24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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