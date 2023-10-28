МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололеде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Автомобилистов призвали снизить скорость и держать дистанцию.

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололеде

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Дождь со снегом ожидается в Москве с вечера 28 октября до девяти утра 29 октября. Об этом экстренно предупредили в главке МЧС по столице.

«По городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Жителей Москвы призвали снизить скорость автомобилей и увеличить дистанцию на дороге, а также не оставлять без присмотра детей.

Накануне метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что выпавший в пятницу на дорогах столицы первый снег задержится на несколько дней. По ее словам, в ближайшее время в Москве и области продолжатся первые метели, а на дорогах появится наледь.

Также Позднякова призвала москвичей не ждать скорого таяния выпавшего снега: по крайней мере, пару недель их точно будет сопровождать снежный покров на улицах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о сильных снегопадах, которые накроют город.

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