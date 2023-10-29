«Сейчас не мое время»: экс-заместитель Трампа Пенс выбыл из президентской гонки в США

У кого сейчас больше шансов в этой борьбе?

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Майк Пенс снял свою кандидатуру на пост главы государства и приостановил свою предвыборную кампанию. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

«Мне стало ясно, что сейчас не мое время», — заявил Пенс во время пресс-конференции Республиканской партии США.

Новые президентские выборы пройдут в США в 2024 году. Участников в данный момент шесть, однако для большинства президентская гонка все же выглядит как противостояние Джо Байдена и Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru проанализировал, кто победит на выборах в США в 2024 году.