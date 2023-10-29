Поражены все цели: российские бойцы разгромили колонну ВСУ под Соледаром

Доброволец «Скифа»: расчет «Василька» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Колонна из пяти легкобронированных автомобилей была уничтожена с помощью расчета миномета «Василек».
Минометчики батальона «Скиф» стерли с лица земли колонну из пяти машин ВСУ под Соледаром. С соответствующим известием об удачно проведенной операции в беседе с РИА Новости выступил заместитель командира минометного взвода с позывным «Струна».
По информации военного, колонна чужих машин двигалась по своему направлению, но была вовремя замечена и перехвачена. Благодаря слаженной работе российских бойцов и эффективности миномета «Василек», сразу пять легкобронированных автомобилей взлетели на воздух.
«Недавно мы поразили колонну из пяти легких машин, поразили успешно, БПЛА подтвердили, что отработали на отлично, поразили все цели», — отчитался Струна.
По словам солдата, расчет миномета «Василек» работает на данном участке днем и ночью, а проводить зачистку системе помогают беспилотники. Наиболее эффективно боевая установка показывает себя против живой силы противника, пехоты и легкой техники.
Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе 2023 года, после чего был объявлен ключевой точкой для киевского режима. До недавнего момента этот населенный пункт находился в центре линии обороны Артемовск-Северск, но теперь контролируется российскими войсками.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские солдаты нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Работино.
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