Легких целей не бывает. Артиллеристы дежурно говорят — сложнее всего попасть по движущейся.

На боевом посту свой профессиональный праздник отметил армейский спецназ. Как работают его подразделения на запорожском направлении, увидела военкор «Известий» Мэри Бадунц.

Выдвигаемся на позиции поздно ночью. Двигаемся быстро. Где —то даже с выключенными фарами. Меня, возможно, плохо видно, но хорошо слышно. Двигаемся с сторону Работино.

Это даже сложно назвать дорогой. Днем еле проедешь, а тут ночь, большая скорость, выключенные фары и мины.

«Сейчас мы находимся в месте где идет боевая работа. И это же является нашим жилищем», — рассказывает военный.

Наши разведчики — подразделения армейского спецназа «Осман». Вместе с парнями в режиме реального времени наблюдаем перемещение ВСУ.

«Б-32, запад 50. Пехота до восьми человек идет. Как принял, прием», — передают разведчики.

Координаты зафиксировали, тут же передали, куда надо. Через считанные секунды начинает работать артиллерия.

Конечно, легких целей не бывает. Артиллеристы дежурно говорят — сложнее всего попасть по движущейся. Но своей работой себя же опровергают: попадают почти всегда, как бы противник не двигался.

Скорее всего, это была ротация. Сейчас у ВСУ тактика немного поменялась. Не сказать, что противник выдохся, но стали беречь технику и боеприпасы — поставки из стран Запада заметно сократились.

«Чувствуется, что силы противника иссякают, если брать относительно начала лета. В открытую уже на бронированных машинах уже никто не ездит», — рассказал военнослужащий подразделения армейского спецназа «Осман» с позывным «Ястреб».

Все потому что, большая часть сожжена и уничтожена. И потому в бой а точнее на убой отправляют волну за волной пехоту — плохо подготовленную и плохо оснащенную. Чаще всего это мобилизованные

«В день два-три человека переходят линию фронта с белым флагом, отказываясь воевать за преступный режим господина Зеленского и его приспешников», — отметил военнослужащий подразделения армейского спецназа «Осман» с позывным «Танцор».

Эти кадры наглядно показывают, в каком сейчас состоянии позиции противника. Ни одного уцелевшего блиндажа. Вокруг вся земля изрешечена снарядами. В хорошо просматриваемых траншеях — тела погибших.

«Штурмовые группы, это штурмовое мясо, которое собственно, как вы на одном из видео видели. Собственно они здесь безвестно, бесславно и гибнут. Гибнут, теряют конечности, здоровье. Совершено бесполезно, грубо говоря», — рассказал военный с позывным «Танцор».

Какие-то лесополосы ВСУ все-таки удается занимать — пустые, пристрелянные, бесполезные с тактической точки зрения — никакого преимущества они на дают. Наши военные разведчики подразделения «Осман» и днем и ночью следят за маневрами.

Хоть ночью, считается, безопаснее, но спокойнее от этого на позициях не становится. В Запорожском направлении противник активно использует дроны-камикадзе. Но, и это не приносит никаких кардинальный изменений на фронте. Вот и наша ночь была спокойной. Боевая смена спецназа «Осман» в день сил специального назначения прошла буднично, без потерь и традиционно безупречно выполненными задачами.