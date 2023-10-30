Минздрав Дагестана сообщил о раненных в аэропорту Махачкалы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 33 0

Несколько человек ранены из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Из-за беспорядков на аэродроме в Махачкале есть раненные. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестан в своем Telegram-канале.

Известно, что ранено несколько человек, но точное количество пока не уточняется. Всем пострадавшим своевременно оказывается медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что аэродром Махачкалы освобожден от толпы. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о беспорядках в аэропорту.

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