«Безвыходных положений не бывает»: как бойцы ВС РФ чинят технику на передовой
Это не типичный рембат — мастерская замаскирована в лесу.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Бессонные ночи сейчас и у российских ремонтных подразделений в зоне СВО. Опытные инженеры работают круглосуточно и дают вторую жизнь технике, поврежденной в ходе боев. При этом работать зачастую приходится под обстрелами, а главным оружием становятся подручные материалы и смекалка. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова в деле увидела настоящие золотые руки, без которых на передовой не обойтись.
Этот бронеавтомобиль «Ахмат» приезжает на ремонт далеко не в первый раз, но снова и снова здесь машину восстанавливают.
«Вот это уже сами делали. Тоже попал под обстрел, крыло оторвало. Пришлось новое делать. Без крыла — нельзя. Закидывает стекло, ничего не видно», — объясняет военный инженер.
Заодно подготовят к зиме: поменяют масло, фильтры, затянут кардан. Какие-то мелкие детали опытный боец ремонтной роты с позывным «Повар» переносит в свою мастерскую. Это салон машины, которую замаскировали — загнали под землю.
«Я всегда говорю: безвыходных положений не бывает. От меня еще же никто не уезжал поломанный. Я собирал „Уралы“ после „Бабы Яги“. И крыши делал и все делал, восстанавливал», — отметил боец ремонтной роты Западной группировки войск с позывным «Повар».
Рядом другие бойцы трудятся над БТР. На нем уже поменяли колесо — это вообще самая частая проблема: шины пробивает осколками или на что-то наезжают. После ремонта к этому БТР приваривают специальные решетки.
«Антикумулятивная защита — против РПГ, СПГ, ПТУР, потому что снаряд взрывается об защиту и не достигает брони особо, поэтому урон меньше. Выживаемость техники лучше на поле боя», — отметил боец ремонтной роты Западной группировки войск с позывным «Гоша».
Это не типичный рембат — мастерская замаскирована в лесу. Бойцы используют любые подручные материалы, выручает смекалка. Все потому что на этом участке фронта эта ремонтно-эвакуационная группа — ближайшая к линии огня. Над ними часто кружат вражеские дроны, вычисляют место скопления техники и бойцов.
«Все наиболее удобные места для более качественного восстановления, ремонта, обстреливаются противником. Мы находимся на удалении 10-15 километров от линии боевого соприкосновения, что позволяет наиболее эффективно осуществлять эвакуацию поврежденной техники, ремонт, а также возвращать поврежденные машины в строй», — объяснил заместитель командира ремонтной роты с позывным «Омск».
Этот танк Т-90 сейчас едет сюда с передовой. На нем нет повреждений, но нужно усилить защиту. Сверху приварят специальную крышку против ударов с дрона.
На такое усиление динамической защиты у мастеров уйдет пара часов. Все стараются делать максимально быстро, чтобы не привлекать внимание противника и конечно же — поскорее вернуть машины в бой.
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