Выживший: раненый на фестивале в Израиле полицейский дал откровенное интервью
Израильский полицейский Зингер рассказал о резне на музыкальном фестивале
Фото, видео: Reuters / TOBIAS SCHLIE; 5-tv.ru
В последнем столкновении он получил пулю в ноги — она прошла по касательной и не задела кости.
С начала конфликта погибли уже более 300 военнослужащих ЦАХАЛа, еще десятки взяты в заложники. Израильским силам приходится иметь дело с хорошо вооруженными и подготовленными бойцами.
Об этом рассказал полицейский, который был ранен, но выжил во время резни на музыкальном фестивале. С ним и его супругой пообщался корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что похищенная в секторе Газа гражданка Германии Шани Лук, видео с которой облетело чуть ли не весь мир, погибла. На кадрах девушка лежала лицом вниз в багажнике пикапа боевиков с неестественно вывернутыми ногами.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики ХАМАС проникли на приграничное территории страны.
Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
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