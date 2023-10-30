«Получили известие»: мать похищенной в Газе немки сообщила печальные новости

В начале октября сообщалось о тяжелом состоянии девушки, оказавшейся в плену боевиков ХАМАС.

Похищенная в секторе Газа гражданка Германии Шани Лук, видео с которой облетело чуть ли не весь мир, погибла. Об этом сообщила ее мать Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV.

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», — сказала женщина.

При этом официальных данных о гибели девушки пока нет.

В начале октября сообщалось, что попавшая в плен к палестинским боевикам ХАМАС 22-летняя Шани Лук жива, но находится в тяжелом состоянии. О том, что девушка в плену, узнала и ее мать, опознав Шани на опубликованных ХАМАС видео по татуировке. На кадрах девушка лежала лицом вниз в багажнике пикапа боевиков с неестественно вывернутыми ногами.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы явно занимают невыгодное положение в палестино-израильском конфликте.