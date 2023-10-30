«Получили известие»: мать похищенной в Газе немки сообщила печальные новости
Похищенная в секторе Газа немка погибла
Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder
В начале октября сообщалось о тяжелом состоянии девушки, оказавшейся в плену боевиков ХАМАС.
Похищенная в секторе Газа гражданка Германии Шани Лук, видео с которой облетело чуть ли не весь мир, погибла. Об этом сообщила ее мать Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV.
«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», — сказала женщина.
При этом официальных данных о гибели девушки пока нет.
В начале октября сообщалось, что попавшая в плен к палестинским боевикам ХАМАС 22-летняя Шани Лук жива, но находится в тяжелом состоянии. О том, что девушка в плену, узнала и ее мать, опознав Шани на опубликованных ХАМАС видео по татуировке. На кадрах девушка лежала лицом вниз в багажнике пикапа боевиков с неестественно вывернутыми ногами.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы явно занимают невыгодное положение в палестино-израильском конфликте.
- 30 окт
- В Кремле допустили влияние извне на ситуацию в Махачкале
- 30 окт
- «Глубоко в грязи»: в США признали поражение на Ближнем Востоке
- 30 окт
- Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине
- 30 окт
- Продолжение эскалации? Израиль обстрелял военные объекты в Сирии
- 30 окт
- «Беспредел!» — глава Дагестана отреагировал на беспорядки в аэропорту
- 30 окт
- Минздрав Дагестана сообщил о раненных в аэропорту Махачкалы
- 30 окт
- Аэропорт Махачкалы закрыт на прием самолетов до 6 ноября
- 29 окт
- Росавиация: аэродром в Махачкале освобожден от толпы
- 29 окт
- Власти Дагестана просят ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск
- 29 окт
- МИД Израиля вызвал посла России из-за визита делегации ХАМАС в Москву
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?