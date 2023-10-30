«Спрятаться негде»: потери в рядах ВСУ выросли до тревожного уровня

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

The Economist: потери в рядах ВСУ выросли до тревожного уровня

«Спрятаться негде»: потери в рядах ВСУ выросли до тревожного уровня

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

Боевики признают превосходство российской армии на поле боя.

Потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросли до тревожного уровня. Об этом заявил пехотинец с позывным «Левша», связав такую с ситуацию с работой российских беспилотников.

С успешной работой операторов дронов российской армии согласился и еще один боевик с позывным «Хаммер».

«Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы», — цитирует боевика The Economist.

Неонацисты признают, что спрятаться от огня наших военных невозможно. Таким образом, Вооруженные силы России (ВС РФ) имеют превосходство в воздухе и обладают большим количеством БПЛА.

«Беспилотник может вылететь из-за ваших собственных позиций и замаскироваться под „своего“. Камеры у него, может, и не очень. Но на скорости 150-160 километров в час он в любом случае вас обгонит. Спрятаться негде», — сказал оператор беспилотников ВСУ с позывным «Майор».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении.

Тема:
Спецоперация
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