«Мощными шагами»: Израиль начал третий этап войны с ХАМАС в секторе Газа

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Нетаньяху объявил о переходе к третьему этапу военной операции с ХАМАС

«Мощными шагами»: Израиль начал третий этап войны с ХАМАС в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com / JINI

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Какую цель преследует ЦАХАЛ? Сколько всего фаз вооруженного конфликта планирует Израиль?

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в социальной сети X.

По словам премьера, Израиль находится в гуще войны. Его цель — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. И первый этап уже завершен, второй — удары по боевикам с воздуха — продолжается.

«Третий этап — Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса», — написал он.

Почему начался конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ужасающие последствия: к чему приведет война в секторе Газа

Позднее, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице «Аль-Ахли». Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

И палестинская, и израильская стороны вину отрицают, перекладывая ответственность друг на друга. В Армии обороны Израиля представили доказательства того, что в больницу попала неудачно запущенная палестинским «Исламским джихадом» ракета, а в МИД Палестины считают, что последствия повлек израильский авиаудар.

Также 29 октября больница «Аль-Кудс» в Газе подверглась обстрелу, по ее окрестностям нанес удар Израиль. По данным СМИ, в больнице укрывались 12 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин, комментируя происходящее в секторе Газа, заявлял, что РФ с тревогой и болью в сердце следит за ситуацией на Ближнем Востоке. По его словам, позиция Москвы основана на решении совета ООН, предусматривающая создание двух независимых суверенных государств — Израиля и Палестины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конгрессе США решили «поддержать» деньгами Израиль, а не Украину.

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