Украинского лидера призывают проснуться, пока не стало слишком поздно.

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в продаже сограждан в интересах Запада, а также указали на его панические настроения. Об этом пишут в своих личных блогах пользователи социальной сети X (бывшее название Twitter. –Прим. ред.).

«Для Зеленского прямо сейчас ситуация на грани. У него паника»;

«Вы продали Украину международным мусорщикам по бросовой цене»;

«Украина продает своих граждан в интересах США и НАТО», — гласят публикации.

Так комментаторы отреагировали на высказывания украинского лидера о якобы агрессии России в Черном море. В ответ на его слова они призвали Зеленского задуматься, в первую очередь, о его действиях.

Один из подписчиков отметил, что продажа Украины Западу началась ее в 2014 году. Другой обратил внимание, что если очень долго выдавать ложь за правду, то в нее можно действительно поверить.

Некоторые призывают Зеленского «проснуться», пока не стало слишком поздно. Они уверяют, что США не хотели бы увидеть Россию у своих границ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому сообщили неутешительные новости об Одессе и Харькове.