Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем

МИД Боливии объявил о разрыве дипотношений с Израилем из-за конфликта в Газе
Фото: www.globallookpress.com / Joerg Reuther
Президент страны Луис Арсе накануне провел встречу с послом Палестины и выразил ему поддержку.
Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Фредди Мамани в ходе общения с журналистами, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Bolivia TV. Причиной названа ситуация в секторе Газа. Чиновник подчеркнул, что его государство осуждает агрессивные действия Израиля и считает их угрожающими миру и международной стабильности.
«Боливия настаивает на прекращении атак на сектор Газа, которые привели к смерти тысяч людей», — заявил Мамани, отметив необходимость допуска в регион гуманитарной помощи.
Накануне, как рассказала руководитель администрации президента страны Мария Нела Прада, президент Боливии Луис Арсе встретился с послом Палестины. Глава государства выразил дипломату поддержку, признал право Палестинской национальной администрации (ПНА) на свою территорию, самоопределение и независимость. Нела Прада призвала другие страны вместе искать способы достижения мира.
Несколько десятилетий Израиль и Палестина конфликтуют из-за территорий. В начале октября текущего года произошла крупнейшая за это время ракетная атака из сектора Газа по израильской стороне, затем представители палестинского движения ХАМАС пересекли границы, открыли огонь по военным и мирным жителям, взяли заложников, после чего военным крылом движения была объявлена операция «Потоп Аль-Аксы».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в секторе Газа ответную операцию «Железные мечи». Под контроль были взяты приграничные населенные пункты, удары с воздуха наносились, в том числе, по гражданским объектам. В результате блокады Газы были приостановлены поставки воды, продуктов питания, лекарств и топлива, отключено электричество. В регионе погибли более 8,5 тысячи человек, из них почти 3,5 тысячи — дети. Израиль потерял 1,4 тысячи человек.
Ранее, писал 5-tv.ru, протестующие из-за обстановки в секторе Газа сорвали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Конгрессе.
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