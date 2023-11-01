ВСУ ждали специально: как журналисты «Известий» попали под удар в Донецке
ВСУ преднамеренно ударили по военкорам «Известий» в Донецке
Фото, видео: Арсений Котов / ТАСС; 5-tv.ru
Языки пламени на месте инцидента поднимались на десятки метров.
Донецк всю минувшую ночь был под мощным обстрелом украинских националистов. Удары пришлись в основном по Буденовскому и Калининскому районам — били кассетными боеприпасами.
Несколько снарядов ВСУ разорвались в жилых кварталах Донецка. Погибли два человека — в том числе сотрудник МЧС, который занимался ликвидацией пожара после первой волны взрывов на железнодорожной станции.
Еще 12 человек пострадали в результате взрыва в Донецке, среди них — трое наших журналистов. Одного из них — Алексея Полторанина — только что прооперировали и вот первые кадры, которые он снял в реанимации.
«Я чувствую себя хорошо, говорить могу, все нормально, левая рука немного перебинтована, нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку. Помощь врачей понадобилась еще двум моим коллегам — военкорам Евгению Быковскому и Александру Мартемьянову. Им также провели операции», — сказал он.
Вся последняя информация о состоянии здоровья журналистов, а также хронология событий этой ночи в Донецке — в материале корреспондента «Известий» Дмитрия Астрахани.
Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Полторанин вышел на связь после операции и поблагодарил врачей.
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