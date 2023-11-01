ВСУ ждали специально: как журналисты «Известий» попали под удар в Донецке

Эфирная новость 283 0

ВСУ преднамеренно ударили по военкорам «Известий» в Донецке

Фото, видео: Арсений Котов / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Языки пламени на месте инцидента поднимались на десятки метров.

Донецк всю минувшую ночь был под мощным обстрелом украинских националистов. Удары пришлись в основном по Буденовскому и Калининскому районам — били кассетными боеприпасами.

Несколько снарядов ВСУ разорвались в жилых кварталах Донецка. Погибли два человека — в том числе сотрудник МЧС, который занимался ликвидацией пожара после первой волны взрывов на железнодорожной станции.

Еще 12 человек пострадали в результате взрыва в Донецке, среди них — трое наших журналистов. Одного из них — Алексея Полторанина — только что прооперировали и вот первые кадры, которые он снял в реанимации.

«Я чувствую себя хорошо, говорить могу, все нормально, левая рука немного перебинтована, нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку. Помощь врачей понадобилась еще двум моим коллегам — военкорам Евгению Быковскому и Александру Мартемьянову. Им также провели операции», — сказал он.

Вся последняя информация о состоянии здоровья журналистов, а также хронология событий этой ночи в Донецке — в материале корреспондента «Известий» Дмитрия Астрахани.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Полторанин вышел на связь после операции и поблагодарил врачей.

Тема:
Спецоперация
1 нояб
Киев на грани: в США предупредили Зеленского о потере еще некоторых территорий
1 нояб
«Позор на весь мир»: в Раде обвинили Зеленского в масштабной коррупции
1 нояб
«Наступит коллапс»: в США раскрыли, что ждет Украину в будущем
1 нояб
Премьер Италии признала крах контрнаступления ВСУ: «Ничего не изменилось»
1 нояб
«Танк-Франкенштейн»: в США в ужасе от самодельной техники ВСУ
1 нояб
ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром
1 нояб
«Последние резервы»: в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного
1 нояб
«Люди устали»: украинский командир сделал «заманчивое» предложение критикам с Запада
1 нояб
Москва предупреждала: как Запад из-за Украины проигнорировал риск войны в секторе Газа
1 нояб
«Говорить могу»: военкор «Известий» Полторанин вышел на связь после операции и поблагодарил врачей
+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
Неожиданный финансовый взлет: какие четыре знака станут магнитом для дене...

Последние новости

12:37
Киев на грани: в США предупредили Зеленского о потере еще некоторых территорий
12:31
«Держит район в страхе»: дерзкий малолетний хулиган «кошмарит» жителей Петербурга
12:29
Песков: россияне вправе перемещаться по миру, но Родина — одна
12:21
«Дурочка-любовь»: Алексей Воробьев закрутил сразу с четырьмя звездными красотками
12:16
ВСУ ждали специально: как журналисты «Известий» попали под удар в Донецке
12:06
«Изучают варианты»: США и Израиль планируют разместить миротворцев в Газе

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Зима близко: что врачи рекомендуют есть, чтобы поддержать иммунитет и согреться
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
Не сбавляйте оборотов: прогноз Таро на ноябрь 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд