Разнесло в пыль: что происходит в секторе Газа после удара по лагерю «Джебалия»

Более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев «Джебалия» в северной части сектора Газа. Цифры привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на МВД и Минздрав Палестины.

По данным СМИ, он был взорван шестью бомбами, удар полностью уничтожил жилой квартал. Последствия атаки в секторе Газа увидел корреспондент «Известий» в анклаве Мохаммед Бельбесси.

Бой между силами ХАМАС и ЦАХАЛ идет всего в километре — или в одном квартале отсюда. Здесь уже хорошо слышна стрельба.

Силы Израиля, судя по всему, хотели накрыть один из объектов группировки, но ракета разорвалась прямо посреди лагеря беженцев «Джебалия». И вот последствия: здания, которые находились неподалеку, разнесло в пыль.

Уцелевшие люди, которых не зацепило, пришли разбирать руины в секторе Газа, но помогать, кажется, некому. Здесь жили палестинцы, которые, оставшись без крова, искали убежище — большинство погибли.

На месте их последнего приюта — там, где стояли рядом друг с другом несколько многоэтажек — осталась воронка в земле. Это кадры из госпиталя: он ближе всего к месту трагедии, буквально через улицу.

После авиаудара все палаты в секторе Газа переполнены. Огромное количество пациентов, в основном это дети, многие — в крайне тяжелом состоянии.

«После очень сильного взрыва в лагере беженцев „Джебалия“ к нам доставили очень много раненых — их сотни, и погибших тоже сотни. Они просто были дома — дети, женщины, старики. Мы понятия не имеем, что делать, видите, раненые повсюду. Мы просим волонтеров помочь, работы очень много», — отмечает врач Суаб Идаис.

Эту сцену невозможно представить — сотни погибших, раненых, ожоги и обугленные тела. Никто не мог представить, чтобы какая-либо больница в Газе смогла бы справиться с таким огромным количеством пациентов.

Коридоры, операционные и приемные залы переполнены. И до сих пор нет никакого плана по работе с пострадавшими беженцами, кроме как найти для них место.

В основном ранения — от взрыва, в большинстве случаев придется ампутировать конечности. Также много пострадавших в секторе Газа с травмами головы.

Те, кто был в «Джебалии», пришли туда, подчинившись призыву армии обороны Израиля. Та потребовала, чтобы люди покинули север Газы на время, пока израильтяне проводят операцию против ХАМАС.

Сейчас выжившие жители лагеря хотят как можно скорее покинуть его. Проблема в том, что бежать некуда — ключевые трассы перекрыты, с севера, юга и востока от Джабалии идут боевые действия с участием ХАМАС и ЦАХАЛ.

Кстати, представитель ЦАХАЛ признал, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев «Джебалии». Якобы это было сделано в рамках операции по устранению одного из лидеров ХАМАС, а гибель мирных жителей в ЦАХАЛ объяснили «трагедией войны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ХАМАС разрешили гражданам некоторых стран покинуть сектор Газа.