«Последние резервы»: в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 130 0

Myśl Polska: Главком ВСУ Залужный подключил последние резервы из-за успехов РФ

«Последние резервы»: в Польше узнали об отчаянном шаге Залужного

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

«Активная оборона» российских солдат оказалась не по зубам ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден задействовать в бою последние резервы из-за успехов российской армии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает обозреватель Кшиштоф Подгурский в своем материале для издания Myśl Polska. По его словам, еще месяц назад инициатива перешла в руки РФ, и отрицать это может только дилетант.

«В конце сентября 2023 года российские войска перешли к „активной обороне“ практически на всем протяжении фронта. На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — написал Подгурский.

О начале контрнаступления на трех направлениях, Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском, украинские власти объявили 4 июня. В атаку были пущены подготовленные экспертами НАТО боевики, они были вооружены поставленной западными странами боеприпасами и техникой. Тем не менее продвижение ВСУ оказалось нерезультативным. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, все попытки провалились, противник был отброшен на исходные позиции.

Ранее 5-tv.ru писал о мощном обстреле Донецка, минувшим вечером под ударом оказался Буденовский район города. Пострадали несколько человек, в том числе сотрудники МЧС и корреспонденты «Известий».

Тема:
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