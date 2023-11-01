В МИД РФ рассказали об усилиях для вывода российских граждан из сектора Газа

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Соотечественников призвали внимательно следить за сообщениями ведомства и российских дипмиссий.

В МИД РФ рассказали об усилиях для вывода российских граждан из сектора Газа

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Ответственные ведомства делают все необходимое для скорейшего и безопасного вывода российских граждан из сектора Газа. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Министерство ведет совместную работу с профильными структурами и российскими заграничными учреждениями в Египте, Израиле и Палестине для помощи в эвакуации сограждан.

«Уже поступает информация о начавшемся переходе через погранпереход „Рафах“ иностранных граждан», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве, отметив что большинство из них — сотрудники международных структур.

В МИД РФ также сообщили о продолжающейся работе по передаче сведений об обратившихся за помощью россиянах соответствующим государствам.

При этом подчеркивается, что ситуация в Газе остается нестабильной. Граждан РФ призвали отслеживать информацию официальных ведомств, а также делать все возможное для обеспечения личной безопасности.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль планируют разместить миротворцев в Газе.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
1 нояб
Разнесло в пыль: что происходит в секторе Газа после удара по лагерю «Джебалия»
1 нояб
«Изучают варианты»: США и Израиль планируют разместить миротворцев в Газе
1 нояб
До шести россиян могут находиться в заложниках в секторе Газа
1 нояб
Боевики ХАМАС разрешили гражданам некоторых стран покинуть сектор Газа
1 нояб
Москва предупреждала: как Запад из-за Украины проигнорировал риск войны в секторе Газа
1 нояб
Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек
1 нояб
Десятки танков и бронемашин: как выглядит граница Египта с сектором Газа
1 нояб
Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем
1 нояб
В ХАМАС пообещали скоро освободить заложников-иностранцев
1 нояб
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы семь человек
+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.28
1.26 98.44
0.51
Неожиданный финансовый взлет: какие четыре знака станут магнитом для дене...

Последние новости

20:20
«Осознанно подходит»: навредит ли дочери Бони частое отсутствие матери
20:02
Обещанного девять лет ждут: почему дольщики в Ленинградской области не могут заехать в свои квартиры
19:53
Она хотела от него уйти: ревнивец гвоздями прибил возлюбленную к доске
19:46
«Такой неадекват»: Агата Муцениеце резко высказалась о личных водителях
19:35
Есть отставить! В США признали, что их армия «самая жирная и медленная» в мире
19:28
Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию в 2024 году

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Самый долгий советский фильм «Вечный зов»: интересные факты и трагическая судьба актеров
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
«Влюбленный и безумно одинокий»: Алексей Воробьев порассуждал о судьбе Кена

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд