В МИД РФ рассказали об усилиях для вывода российских граждан из сектора Газа

Соотечественников призвали внимательно следить за сообщениями ведомства и российских дипмиссий.
Фото: Reuters / STRINGER
Ответственные ведомства делают все необходимое для скорейшего и безопасного вывода российских граждан из сектора Газа. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
Министерство ведет совместную работу с профильными структурами и российскими заграничными учреждениями в Египте, Израиле и Палестине для помощи в эвакуации сограждан.
«Уже поступает информация о начавшемся переходе через погранпереход „Рафах“ иностранных граждан», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве, отметив что большинство из них — сотрудники международных структур.
В МИД РФ также сообщили о продолжающейся работе по передаче сведений об обратившихся за помощью россиянах соответствующим государствам.
При этом подчеркивается, что ситуация в Газе остается нестабильной. Граждан РФ призвали отслеживать информацию официальных ведомств, а также делать все возможное для обеспечения личной безопасности.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль планируют разместить миротворцев в Газе.
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