На краснолиманском направлении боевикам пришлось несладко.

Армия России нанесла оглушительное огневое поражение украинским боевикам на краснолиманском направлении, нашим бойцам удалось подавить и вскрыть свыше 30 артиллерийских расчетов, также мы успешно поразили 160 целей ВСУ. Об этом заявил Александр Савчук — начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр».

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ нанесено огневое поражение по 160 целям противника», — сообщил он.

Помимо этого, российская авиация уничтожила штурмовые группы 67-й бригады неподалеку от Серебрянского лесничества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что главком ВСУ Залужный похвалил наших бойцов. Удивительно, но он признал значительное преимущество российских бойцов в зоне спецоперации.