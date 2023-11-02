Российские военные поразили на Краснолиманском направлении 160 целей ВСУ
Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На краснолиманском направлении боевикам пришлось несладко.
Армия России нанесла оглушительное огневое поражение украинским боевикам на краснолиманском направлении, нашим бойцам удалось подавить и вскрыть свыше 30 артиллерийских расчетов, также мы успешно поразили 160 целей ВСУ. Об этом заявил Александр Савчук — начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр».
«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ нанесено огневое поражение по 160 целям противника», — сообщил он.
Помимо этого, российская авиация уничтожила штурмовые группы 67-й бригады неподалеку от Серебрянского лесничества.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что главком ВСУ Залужный похвалил наших бойцов. Удивительно, но он признал значительное преимущество российских бойцов в зоне спецоперации.
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