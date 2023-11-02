«Сенсационная ошибка»: как премьер Италии отреагировала на беседу с пранкерами

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Евгения Романова
Евгения Романова 4 330 0

Affaritaliani: Мелони вне себя из-за разговора с пранкерами Вованом и Лексусом

«Сенсационная ошибка»: как премьер Италии отреагировала на беседу с пранкерами

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Gandolfo

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Ее слова сильно повеселили россиян. Чья голова полетит с плеч из-за этого разговора?

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сейчас очень зла из-за того, что пообщалась с российскими пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов). Об этом сообщает портал Affaritaliani со ссылкой на источники, близкие к главе итальянского кабмина.

«Мелони… вне себя от случившегося. В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника Франческо. — Прим. ред.) Тало может полететь с плеч», — говорится в публикации.

Вместе с тем указывается, что разговор Мелони с Вованом и Лексусом является сенсационной ошибкой, подвергшей премьера Италии насмешкам со стороны россиян по конфликту на Украине, а это деликатный вопрос.

Президент РФ Владимир Путин выступил 24 февраля 2022 года с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Лексусом и Вованом

Ранее 5-tv.ru писал, что Джорджи Мелони пообщалась с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленными африканскими политиками. В ходе беседы она проговорилась о том, что на самом деле думают об Украине в Европе.

Тема:
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