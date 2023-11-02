Что его так возмутило? Почему Рим не может предложить на обсуждение другую свою позицию по конфликту на Украине?

Телефонная беседа премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является провалом планетарного масштаба. Такое заявление сделал экс-глава правительства страны Джузеппе Конте в своем видеоблоге, опубликованном на странице в Facebook*.

В первую очередь он возмутился тем, что протоколы безопасности правительства Италии можно обойти и взломать подобным вопиющим способом. Особенно Конте смутило содержание разговора. Экс-премьер указал на слова Мелони о конфликте на Украине, которые стали совершенно противоположны заявлениям, озвученным на днях в парламенте. В частности, она назвала переговоры единственным способом урегулирования ситуации.

Вместе с тем Мелони, подчеркнул Конте, раскрыла правду, которую ранее никогда не говорила итальянцам. Так, она продолжает обеспечивать поставки вооружения на Украину и добиваться военной эскалации, но до сих пор не может выставить на обсуждение позицию Италии про переговоры.

«За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего — жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», — добавил Конте.

Президент РФ Владимир Путин выступил 24 февраля 2022 года с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мелони признала крах украинского контрнаступления. По ее словам, эта операция ВСУ ничего не изменила.

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