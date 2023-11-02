«Была улыбка»: глава Дагестана высмеял протестующего, искавшего евреев в турбине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Глава Дагестана высмеял протестующего, искавшего евреев в турбине самолета

«Была улыбка»: глава Дагестана высмеял протестующего, искавшего евреев в турбине

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Сергей Меликов выразил серьезное недоумение по поводу таких действий во время беспорядков в Махачкале.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов высмеял протестующего, который залезал в турбину самолета и искал там евреев.

«Зачем на фюзеляже, или под крылом воздушного судна, в турбине искать еврея? Вот вам сейчас смешно, у меня, когда я первый раз увидел, тоже была улыбка на лице», — удивленно сообщил чиновник.

Меликов заявил, что именно из-за подобных действий международное сообщество и насмехается над этим инцидентом, потому что у всех людей это вызывает лишь одно недоумение.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Кроме того, известно, что расследованием займется главк Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что события в Махачкале инспирированы через соцсети с Украины.

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