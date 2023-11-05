Чем публику так рассмешило представление знаменитости?

Певица Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания, из-за недавнего выступления с песней Baby tonight. Масла в огонь хейта подлила бывшая подруга поющей ведущей, певица Клава Кока.

Не успел в прессе утихнуть скандал после пародии на Бузову в Куршевеле, как популярная артистка вновь подлила масла в огонь. В личном микроблоге Кока выложила новую пародию, на которой она ловко перекидывает мобильный телефон из руки в руку, пародируя выступление Бузовой с песней Лады Денс. Перед камерой Кока предстала в белом кружевном корсете и мини-шортах.

«Когда в первый день отпуска тебе звонят по работе», — иронично подписала пародию Кока.

В комментариях фанаты массово сошлись во мнениях: с такими друзьями, как певица, Ольге Бузовой и друзья не нужны.

«Можно смотреть бесконечно», «Ору в голосину! Как такое можно делать с таким серьезным лицом», «Меня от смеха разорвало на атомы, Клава спасибо за такой контент!», «Легендарное видео! Пластика и движения Оли — это отдельный вид искусства», «Какой тонкий стеб… Бузова не звонила еще?» — писали в сети.

Сама Бузова мимо ироничного ролика также не прошла: на шутку телеведущая отреагировала в свойственной ей манере.

«Жизнь одна! Кайфуй», — выразила свои чувства она.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лада Дэнс относится к перепевкам своих культовых хитов.