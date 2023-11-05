«Можно смотреть бесконечно!» — Бузову высмеяли за странный танец на концерте
Клава Кока спародировала танец Ольги Бузовой
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Чем публику так рассмешило представление знаменитости?
Певица Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания, из-за недавнего выступления с песней Baby tonight. Масла в огонь хейта подлила бывшая подруга поющей ведущей, певица Клава Кока.
Не успел в прессе утихнуть скандал после пародии на Бузову в Куршевеле, как популярная артистка вновь подлила масла в огонь. В личном микроблоге Кока выложила новую пародию, на которой она ловко перекидывает мобильный телефон из руки в руку, пародируя выступление Бузовой с песней Лады Денс. Перед камерой Кока предстала в белом кружевном корсете и мини-шортах.
«Когда в первый день отпуска тебе звонят по работе», — иронично подписала пародию Кока.
В комментариях фанаты массово сошлись во мнениях: с такими друзьями, как певица, Ольге Бузовой и друзья не нужны.
«Можно смотреть бесконечно», «Ору в голосину! Как такое можно делать с таким серьезным лицом», «Меня от смеха разорвало на атомы, Клава спасибо за такой контент!», «Легендарное видео! Пластика и движения Оли — это отдельный вид искусства», «Какой тонкий стеб… Бузова не звонила еще?» — писали в сети.
Сама Бузова мимо ироничного ролика также не прошла: на шутку телеведущая отреагировала в свойственной ей манере.
«Жизнь одна! Кайфуй», — выразила свои чувства она.
Ранее 5-tv.ru писал, как Лада Дэнс относится к перепевкам своих культовых хитов.
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