«Можно смотреть бесконечно!» — Бузову высмеяли за странный танец на концерте

|
Алина Крылова
Алина Крылова 62 0

Клава Кока спародировала танец Ольги Бузовой

«Можно смотреть бесконечно!» — Бузову высмеяли за странный танец на концерте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Чем публику так рассмешило представление знаменитости?

Певица Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания, из-за недавнего выступления с песней Baby tonight. Масла в огонь хейта подлила бывшая подруга поющей ведущей, певица Клава Кока.

Не успел в прессе утихнуть скандал после пародии на Бузову в Куршевеле, как популярная артистка вновь подлила масла в огонь. В личном микроблоге Кока выложила новую пародию, на которой она ловко перекидывает мобильный телефон из руки в руку, пародируя выступление Бузовой с песней Лады Денс. Перед камерой Кока предстала в белом кружевном корсете и мини-шортах.

«Когда в первый день отпуска тебе звонят по работе», — иронично подписала пародию Кока.

В комментариях фанаты массово сошлись во мнениях: с такими друзьями, как певица, Ольге Бузовой и друзья не нужны.

«Можно смотреть бесконечно», «Ору в голосину! Как такое можно делать с таким серьезным лицом», «Меня от смеха разорвало на атомы, Клава спасибо за такой контент!», «Легендарное видео! Пластика и движения Оли — это отдельный вид искусства», «Какой тонкий стеб… Бузова не звонила еще?» — писали в сети.

Сама Бузова мимо ироничного ролика также не прошла: на шутку телеведущая отреагировала в свойственной ей манере.

«Жизнь одна! Кайфуй», — выразила свои чувства она.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лада Дэнс относится к перепевкам своих культовых хитов.

Тема:
Ольга Бузова
3 нояб
Сознательный выбор или грустный опыт: почему Ольга Бузова до сих пор одинока
3 нояб
«Она сама не может»: раскрыты тайные желания Ольги Бузовой
3 нояб
«Хочу — даю, не хочу — не даю»: как Лада Дэнс относится к перепевкам своих хитов
30 окт
«К ней очень много претензий»: стилист объяснил критику в адрес Бузовой
29 окт
Стоит ждать скандала? Бузова и Дава впервые встретятся лицом к лицу после расставания
24 окт
«Бойтесь, меня, мужчины»: Бузова заявила о готовности к съемках в откровенных сценах
24 окт
«Я не нуждаюсь во внимании»: Ольга Бузова рассказала о своей личной жизни
17 окт
«Никогда бы не смогла»: Бузова «опустила» офисных работников
16 окт
Сквозь боль и слезы: самые страшные травмы знаменитостей на сцене
16 окт
Ольга Бузова в костюме пингвина опозорила Дмитрия Тарасова: «Мне было страшно»
+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября

Последние новости

20:15
«Сигнал о помощи»: на Украине объяснили слова Залужного о патовой ситуации на фронте
20:04
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
19:52
Ни тактики, ни стратегии: как ВСУ ликвидируют самих себя из-за неверных решений
19:39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября
19:26
Сладкие уста: ТОП-5 знаков зодиака, которые лучше всех целуются
19:13
«Можно смотреть бесконечно!» — Бузову высмеяли за странный танец на концерте

Сейчас читают

Обыск у Цыгановых оказался розыгрышем пранкера Лексуса: а он сам-то в курсе?
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: как отметить 6 ноября
До приезда скорой: 3-летний малыш и котенок умерли после обеда домашней котлетой
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд