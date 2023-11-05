«Наш совет»: Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 127 0

Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе

«Наш совет»: Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Штатам угрожают серьезным ударом. Как поступит Белый дом?

Глава Министерства обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза разошелся не на шутку. Он пригрозил нанести серьезный удар по США, если война в секторе Газа будет продолжаться. Об этом военный сообщил информационному агентству Tasnim.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — заявил глава Минобороны страны.

Сейчас Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа. За прошедшую неделю армия еврейского государства окружила Газу, отрезав ее от снабжения. Но приближаться вплотную к городской застройке они не решаются. У палестинской группировки ХАМАС наблюдается тактика партизанской войны, террористы атакуют неповоротливую технику из укрытий.

Ранее 5-tv.ru писал, что израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
5 нояб
Израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе: что ответил Хамас
5 нояб
Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа: что происходит в анклаве
4 нояб
«Мы его вычеркнули»: Эрдоган отказался считать Нетаньяху своим собеседником
4 нояб
Указали на ошибки: как РФ и Китай получили мировую поддержку в вопросе Газы
4 нояб
Блинкен боится проводить переговоры со странами Ближнего Востока
4 нояб
Politico: США потребовали объяснений с Израиля за удар по лагерю беженцев
4 нояб
Призывали эвакуироваться: ЦАХАЛ атаковали машину скорой помощи боевиков ХАМАС
4 нояб
Израиль разбомбил школу, где находился приют для беженцев в секторе Газа
3 нояб
Город стал кладбищем: Израиль нанес новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа
3 нояб
В Дагестане оценили ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября

Последние новости

20:15
«Сигнал о помощи»: на Украине объяснили слова Залужного о патовой ситуации на фронте
20:04
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
19:52
Ни тактики, ни стратегии: как ВСУ ликвидируют самих себя из-за неверных решений
19:39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября
19:26
Сладкие уста: ТОП-5 знаков зодиака, которые лучше всех целуются
19:13
«Можно смотреть бесконечно!» — Бузову высмеяли за странный танец на концерте

Сейчас читают

Обыск у Цыгановых оказался розыгрышем пранкера Лексуса: а он сам-то в курсе?
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: как отметить 6 ноября
До приезда скорой: 3-летний малыш и котенок умерли после обеда домашней котлетой
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд