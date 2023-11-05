«Наш совет»: Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе
Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе
Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office
Штатам угрожают серьезным ударом. Как поступит Белый дом?
Глава Министерства обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза разошелся не на шутку. Он пригрозил нанести серьезный удар по США, если война в секторе Газа будет продолжаться. Об этом военный сообщил информационному агентству Tasnim.
«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — заявил глава Минобороны страны.
Сейчас Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа. За прошедшую неделю армия еврейского государства окружила Газу, отрезав ее от снабжения. Но приближаться вплотную к городской застройке они не решаются. У палестинской группировки ХАМАС наблюдается тактика партизанской войны, террористы атакуют неповоротливую технику из укрытий.
Ранее 5-tv.ru писал, что израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе.
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